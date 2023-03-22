العراق.. استياء بعد صدور حكم في قضية الناشط سجاد

أثار حكم غيابي صدر اليوم الأربعاء، في قضية الناشط العراقي سجاد، استياء شعبيا، بعد مرور 3 سنوات على اختطافه دون معرفة مصيره.

وكانت محكمة جنايات "ذي قار" جنوب البلاد، أصدرت اليوم، حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق شخصين عن جريمة خطف سجاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وإلى ذلك، شن ناشطون عراقيون جام غضبهم على الحكم الصادر غيابيًا بحق مرتكبي جريمة اختطاف سجاد، معتبرين في تغريدات لهم عبر "تويتر"، أن قضيته ذهبت "هدرًا".

وقال حساب "حر بلا حرية" تعليقًا على الحكم: "راح دم هذا المسكين هدر، وتمت طمطمة سالفة اغتياله وخطفه، يعني تم التغليس، حاله حال 800 شاب الراحوا والقاتل المجرم معروف ومعلوم للقضاء الفاسد".