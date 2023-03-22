العراق.. استياء بعد صدور حكم في قضية الناشط سجاد
أثار حكم غيابي صدر اليوم الأربعاء، في قضية الناشط العراقي سجاد، استياء شعبيا، بعد مرور 3 سنوات على اختطافه دون معرفة مصيره.
وكانت محكمة جنايات "ذي قار" جنوب البلاد، أصدرت اليوم، حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق شخصين عن جريمة خطف سجاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية "واع".
وإلى ذلك، شن ناشطون عراقيون جام غضبهم على الحكم الصادر غيابيًا بحق مرتكبي جريمة اختطاف سجاد، معتبرين في تغريدات لهم عبر "تويتر"، أن قضيته ذهبت "هدرًا".
وقال حساب "حر بلا حرية" تعليقًا على الحكم: "راح دم هذا المسكين هدر، وتمت طمطمة سالفة اغتياله وخطفه، يعني تم التغليس، حاله حال 800 شاب الراحوا والقاتل المجرم معروف ومعلوم للقضاء الفاسد".
وتساءل عبد اللطيف المجهول: "أين جثة سجاد اذا كان فعلا مقتولا؟ على أي أدلة صدرت هذه الأحكام؟ ومن هما المدانان الـ2 باختطاف وقتل سجاد؟.. أسئلة كثيرة ولايوجد لها أي جواب مطلقاً!".
و"سجاد" المعروف بنقده اللاذع للميليشيات الموالية لإيران تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة في أيلول/سبتمبر من العام 2020، لكنها انتهت باختطافه وإصابة زميله باسم الحجي.
ونشر زملاء سجاد آنذاك، آخر منشورات على صفحته، كان ينتقد فيها قياديين في مكتب رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، ويلوح بأنهم أخذوا رشاوى، كما يتهمهم بالتعاون مع ميليشيا العصائب، ونشر انتقادات أيضا لوكيل وزارة الداخلية المعين من التيار الصدري.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن ناشطين، يومذاك، أن باسم الحجي (رفيق سجاد أثناء محاولة الاغتيال) قد تعرف على هوية أحد المهاجمين، وهو شخص يحمل لقب "الإبراهيمي" وهو منتسب في الحشد الشعبي عن منظمة بدر.