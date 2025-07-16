هجوم ثان يستهدف حقل باعذرة النفطي بدهوك شمالي العراق

استهدف هجوم بطائرة مسيّرة حقل باعذرة النفطي في قضاء شيخان بمحافظة دهوك شمال العراق.

وهذا الاستهداف هو الثاني خلال اليوم الأربعاء.

وكان إقليم كردستان العراق أعلن في وقت سابق اليوم، تسجيل هجمات بمسيّرات مفخخة على ثلاثة حقول نفطية في محافظة دهوك، بعد سلسلة هجمات مماثلة استهدفت منشآت للطاقة.

وبذلك، تكون خمسة حقول نفطية في كردستان العراق قد تعرضت لهجمات بمسيّرات خلال هذا الأسبوع.

وأتت هجمات الأربعاء غداة هجوم على حقل نفطي تديره شركة أمريكية في محافظة أربيل أدّى إلى تعليق العمل فيه.

ولم تتسبب أيّ من الهجمات بخسائر بشرية.

وجاءت الهجمات الأخيرة في وقت تتفاقم التوترات بين بغداد وأربيل بشأن صادرات نفط كردستان العراق التي توقفت عبر ميناء جيهان التركي منذ أغلقت تركيا خط الأنابيب في 2023 بسبب نزاعات قانونية ومشاكل فنية.