تقرير: المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية سُلمت للبنان وإسرائيل

ذكر موقع عبري اليوم الإثنين، أن الوسيط الأمريكي في مسألة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل أرسل المسودة النهائية للاتفاق.

ونقل موقع "والا" العبري، عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن "الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، أرسل للطرفين الصيغة النهائية لاتفاق الحدود البحرية، وهي نسخة معدلة تم اجراؤها مؤخراً بعد تعثر المفاوضات بين الطرفين قبل أيام".

وأوضح المسؤول: "نحن قريبون جداً من التوصل لاتفاق بين لبنان، وإسرائيل بعد تعثر المفاوضات بسبب الرفض الإسرائيلي للاعتراضات اللبنانية على الاتفاقية".

وأضاف: "ينتظر المبعوث الأمريكي هوكشتاين الآن رداً من لبنان وإسرائيل، وقد أكد الأمريكيون أن هذا كان نصاً نهائياً وأنه لن يتم إجراء مفاوضات أخرى بين الطرفين".

وأمس الأحد، قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية للموقع العبري، إن "هناك تقدماً حدث في نهاية الأسبوع في المفاوضات بشأن الحدود البحرية".

وتابع المسؤول، "تم تبادل العديد من المسودات والنسخ الجديدة في محاولة للتوصل إلى اتفاق، وسد الفجوات المتبقية".

وخلال نهاية الأسبوع الماضي، جرت عدة محادثات بين هوكشتاين ونائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب، المسؤول عن الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاق الحدود البحرية، حيث أبلغ إسرائيل، بمحادثاته مع الجانب اللبناني.

وبعث لبنان إلى المبعوث الأمريكي بجملة من التعليقات حول مسودة اتفاقية الحدود البحرية، أبرزها معارضة البند في الاتفاق الذي يمنح إسرائيل "فيتو" على بدء التنقيب عن الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

وأوضح مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع ردا على ذلك أن "رئيس الوزراء يائير لابيد، لن يوافق على التنازل عن المصالح الأمنية والاقتصادية لدولة إسرائيل".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية قد ذكرت الأحد، أن شركة إنيرجين ستبدأ بضخ الغاز من حقل "كاريش" إلى الساحل في31 أكتوبر الجاري أي قبل يوم واحد من الانتخابات الإسرائيلية، بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق مع لبنان.

وأفادت عدة وسائل إعلام عبرية، بأن الجيش الإسرائيلي شدد إجراءاته الأمنية حول حقل "كاريش"، بالتزامن مع بدء الضخ التجريبي من الساحل إلى الحقل الأحد.