عشية "مسيرة الأعلام".. إسرائيل تجدد تحذيرها لحركة "حماس"

حذرت إسرائيل حركة "حماس" من إطلاق صواريخ عشية "مسيرة الأعلام" الإسرائيلية المقررة، الخميس، في القدس؛ حسبما أوردت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، مساء الأربعاء.

وقالت الهيئة إن "إسرائيل لا ترى أن هناك خشية من إطلاق صواريخ نحو أراضيها من غزة، لكنها في الوقت ذاته تخشى حصول ذلك في حال حدوث أي استفزاز لحركة (حماس).

وأطلقت قوى وطنية وهيئات فلسطينية، الأربعاء، دعوات لرفع العلم الفلسطيني، الخميس، في مختلف الأماكن، خاصة في القدس، رداً على "مسيرة الأعلام".