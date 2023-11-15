نتنياهو: لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه"، وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

وأضاف نتنياهو، الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية جنوب البلاد: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكدًا أنهما "مهمتان رئيسيتان" في الحرب.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي إن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بالإرهابيين" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.