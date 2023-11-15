نتنياهو: لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد مكان في غزة لن نصل إليه"، وذلك بعد اقتحام الجيش مستشفى الشفاء في قطاع غزة.
وأضاف نتنياهو، الذي تحدث خلال زيارته لإحدى القواعد العسكرية جنوب البلاد: "سنصل إلى حماس ونقضي عليها وسنعيد الرهائن"، مؤكدًا أنهما "مهمتان رئيسيتان" في الحرب.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي إن القوات عثرت على أسلحة و"بنية تحتية خاصة بالإرهابيين" خلال مداهمة في منطقة واحدة محددة داخل مستشفى الشفاء.
وأضاف المسؤول، في تصريحات للصحفيين، أنه لم يحدث أي قتال داخل مجمع المستشفى بعد أن وصل الجنود خلال الليل، كما لم يقع أي احتكاك مع الطواقم الطبية أو المرضى الذين قال إنهم موجودون في قسم آخر من المجمع.
في مقابل ذلك، قال المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس إن "جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتدوا بالضرب على العديد من المرضى والجرحى والنازحين وعدد من الطواقم الطبية والتمريضية داخل مجمع الشفاء الطبي".
واتهم المكتب الجيش الإسرائيلي "بإجبار المتواجدين في المستشفى على خلع ملابسهم ووجهوا لهم الإهانة والشتائم، وطلبوا من الطواقم الطبية النزول من أماكن عملهم في المباني الطبية من أجل إجراء التحقيق معهم تحت تهديد القتل بالسلاح".
وتشن القوات الإسرائيلية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حرباً مدمرة جوًا وبرًا وبحرًا على غزة، خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى في القطاع، وأزمة إنسانية غير مسبوقة؛ جراء تشديد الحصار وقطع إمدادات الطاقة والكهرباء والماء، والسماح بدخول مساعدات تقول الأمم المتحدة إنها قليلة للغاية.
وبدأت إسرائيل حربها بعد هجوم مباغت شنته حماس على مستوطنات إسرائيلية، خلف 1200 قتيل، بحسب تل أبيب.