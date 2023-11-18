تقرير فرنسي يكشف معاناة النساء الحوامل في غزة

وينقل التقرير عن امرأة من اللاجئين هناك قولها "فقدت إحدى النساء الحوامل طفلها لأنه لا يوجد ماء.. ولا توجد سيارة إسعاف لتأخذك وتنقلك إلى المستشفى".

ووفقا للأمم المتحدة، لا يزال مئات الآلاف من الفلسطينيين يعيشون في شمال قطاع غزة، لأنهم لا يريدون أو لا يستطيعون المغادرة، ولا سيما النساء الحوامل اللاتي لا يمكنهن المشي لعدة ساعات.

وإضافة إلى هذه الصعوبات وعدم توفّر الطريق الآمن لم تعد هناك مرافق طبية كثيرة لتوصيلها إلى قطاع غزة، كما يشهد الدكتور أحمد مهنا، مدير مستشفى العودة في جباليا، في رسالة بعث بها عبر نشطاء فلسطينيين.

ويقول مدير المستشفى "اليوم، مهمتنا هي العمل مع النساء الحوامل والمصابات، لأن المستشفيات في مدينة غزة والمنطقة الشمالية خارج الخدمة، نقوم بتوصيل حوالي 20 امرأة يوميًا، ونتولى إجراء العمليات القيصرية والولادات الطبيعية".

لكن المستشفى لم يعد لديه كهرباء، ويتم تنفيذ كل هذه الولادات بواسطة مصباح يدوي، ولا يمكن وضع الأطفال المولودين حديثا والذين يشتكون صعوبات صحية في الحاضنات، وفق ما يؤكده التقرير.