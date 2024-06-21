"الدعم السريع": الجيش السوداني يرتكب "مجزرة عرقية" في القضارف

اتهمت "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني باعتقال أكثر من 100 شخص قبل أن تقوم بتصفية بعضهم على أساس عنصري وجهوي، وذلك في ولاية القضارف شرق السودان.

وقالت القوات في بيان عبر منصة "إكس"، إن "الحادثة تأتي استمرارًا لمخطط الاستهداف العنصري والجهوي، إذ لم تكتّفِ مليشيا البرهان وكتائب الحركة الإسلامية الإرهابية، بجرائم طيرانها الوحشي، فها هي تنتقل إلى تنفيذ التصفيات والاعتقالات على أسس عنصرية بغيضة".

وأضاف البيان، أن "ما يعرف بـ "الخلية المشتركة" والاستخبارات العسكرية بولاية القضارف نفذت، يوم الخميس، عمليات دهم واسعة في مدينة الشواك شرقي الولاية، وألقت القبض على أكثر من 100 شخص بحُجج واهية، وقامت بتصفية بعضهم".