تلقت ضربة قاسية في لبنان.. معلومات حول وحدة "إيغوز" الإسرائيلية

تصدر اسم وحدة "إيغوز" الخاصة في الجيش الإسرائيلي عناوين الأخبار، اليوم الأربعاء، بعدما تلقت النصيب الأكبر من الضربات بعد تسللها إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد الجيش الإسرائيلي مقتل 8 من جنوده غالبيتهم من "إيغوز" وهي وحدة كوماندوز خاصة تتبع للفرقة 98، بينهم ضباط بالإضافة إلى جرح 7 آخرين حالتهم خطيرة في معارك جنوبي لبنان.

وشكلت هذه الأنباء صدمة في الأوساط العبرية خصوصا أنها جاءت في مستهل الدخول البري إلى لبنان بعد أيام عديدة من القصف الجوي التمهيدي وضرب مراكز ميليشيا "حزب الله"، وقيادته واغتيال أمينه العام حسن نصر الله.

ما هي وحدة "إيغوز"؟

تعتبر من قوات النخبة في الجيش الإسرائيلي، وهي متخصصة في مكافحة حرب العصابات والاستطلاع الخاص والعمل المباشر.

يخضع مجندو الوحدة لتدريبات مشاة أساسية ومتقدمة مع لواء "جولاني" وهو أحد ألوية الجيش الإسرائيلي الأساسية، ثم يبدأون تدريبا مكثفا لمدة 16 شهرًا ليصبحوا أعضاء في "إيغوز".

وتضم "إيغوز" أكثر أنظمة التدريب صرامة، حيث تعد جنودها للعمليات في بيئات متعددة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وحولها، بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى العمليات الأبعد مدى خلف خطوط العدو في لبنان وسوريا.

وهي وحدة مرنة ومدربة تدريبًا عاليًا مكلفة بمهام متعددة تشمل الحرب غير النظامية والاستطلاع الخاص والعمل المباشر ومكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة المشتركة.

يتم تنفيذ مهامها في فرق صغيرة وهي سرية للغاية، إذ لا يكشف الجيش الإسرائيلي عن معلومات عن الوحدة أو العمليات التي تشارك فيها.

خلفية تاريخية

تم تسمية الوحدة على اسم وحدة الاستطلاع التابعة للقوات الخاصة الإسرائيلية عام 1956 والمعروفة باسم (ساييرت) "إيغوز"، حيث تم حلها بعد ذلك لتعود مجددا في العام 1964، لتستمر في العمل تحت القيادة الشمالية.

حلت للمرة الثانية العام 1974 بعد حرب أكتوبر 1973 بسبب نقص القوى العاملة.

تأسست "إيغوز" مجددا في العام 1995 كوحدة خاصة لمكافحة حرب العصابات، من أجل مواجهة عمليات حزب الله في جنوب لبنان، وكانت تتكون في البداية من فصيلة واحدة من كتيبة الاستطلاع 5135 التابعة للمظليين.

لكن بعد الانسحاب من لبنان تحول تركيز الوحدة على الضفة الغربية وقطاع غزة، قبل أن تعود مجددا إلى لبنان وتتلقى خسارة فادحة هناك.