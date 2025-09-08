 الجيش الإسرائيلي ينسف برج الرؤية في مدينة غزة

الرئاسة الفلسطينية: نرفض جميع أشكال العنف والإرهاب أيًّا كان مصدره

مكان تنفيذ العملية بالقدسالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2025، 11:42 ص

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إدانتها لاستهداف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بعد عملية إطلاق نار وقعت في مدينة القدس المحتلة، وأدت لمقتل 6 إسرائيليين.

وجددت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها "تأكيد موقفها الثابت في رفض وإدانة أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونبذ جميع أشكال العنف والإرهاب أيًّا كان مصدره"، وفق نص البيان.

وأضافت: "الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون إنهاء الاحتلال، ووقف أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت إن "نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة".

وقُتل 6 إسرائيليين وأصيب نحو 15 آخرين، بعد عملية إطلاق نار مزدوجة نفذها فلسطينيان عند تقاطع راموت في القدس المحتلة.

واستهدف الهجوم أحد الباصات في المدينة، في حين فحصت الشرطة الإسرائيلية احتمال وجود متفجرات في موقع إطلاق النار.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فرض طوق أمني مشدد على جميع مداخل مدينة القدس المحتلة عقب الهجوم.

