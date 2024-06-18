اليسار الفرنسي: سنعترف بدولة فلسطين إذا فزنا في الانتخابات

أكد زعيم حزب "فرنسا الأبية" اليساري جان لوك ميلينشون أنّ "الجبهة الشعبية الجديدة" التي تضم قوى اليسار الفرنسي ستعترف بالدولة الفلسطينية فورًا في حال فوزها في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وبعد غياب عن المناقشات لمدة أسبوع، تعود المسائل السياسية الدولية إلى الواجهة الفرنسية، مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية المرتقبة في 30 يونيو الجاري.

وهاجم ميلينشون سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في علاقته بالحرب في غزة، وكتب على منصة "إكس" "لماذا لم يعد ماكرون يتحدث عن غزة؟ لماذا لم يعد يفعل أي شيء؟ المذبحة مستمرة، يتم إبادة الفلسطينيين."

وأضاف ميلينشون "لبنان يحترق، يجب على فرنسا أن تتحرك دون توقف" مؤكدًا أنه "إذا فازت الجبهة الشعبية الجديدة، فسنعترف فورًا بدولة فلسطين للضغط على نتنياهو" وفق تعبيره.