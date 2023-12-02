شهود لـ"إرم نيوز": ما حدث في حي الشجاعية لا يتسبب به زلزال مدمر
أحدث قصف إسرائيلي على مربع سكني في منطقة "عسقولة" في حي الشجاعية بقطاع غزة دمارا هائلا، دفع شهود عيان لتشبيه ما حدث بـ"الزلزال المدمر".
واستهدفت الطائرات الإسرائيلية، عصر السبت، مربعا سكنيا في حي الشجاعية، يضم أكثر من 50 بيتا وبناية سكنية مأهولة بمئات المدنيين، دفعة واحدة بعشرات الصواريخ والبراميل المتفجرة.
وتسبب القصف بدمار هائل وواسع، خلّف مئات القتلى والجرحى الذين ما زالوا تحت الركام.
وقال شهود عيان من سكان المنطقة القريبة من مكان الاستهداف: "استمرت أصوات الانفجارات العنيفة لمدة نصف ساعة لم نستطع خلالها فعل أي شيء، سوى محاولة الاحتماء والابتعاد عن النوافذ التي تحطمت جرّاء شدة القصف".
وأضاف الشهود، لـ"إرم نيوز": "عندما هدأت أصوات الانفجارات قمنا بالنزول إلى الشارع المعبأ برائحة البارود وغبار الانفجارات حتى وصلنا إلى المربع السكني المستهدف، لقد كان المشهد مروعًا. عشرات البيوت والمنازل أصبحت في لحظة أثرًا بعد عين. ما حدث في منطقة عسقولة لا يستطيع أن يُحدثه زلزال مدمر".
وتابعوا: "لم يكن هناك أي تواجد لطواقم الإسعاف والدفاع المدني بسبب تهديدها بالقصف، ولخروج معظم المستشفيات عن الخدمة تمامًا، وجدنا جرحى بأطراف مبتورة لم نستطع أن نقدم لهم الإسعافات، ومواطنين تحت الأنقاض والركام يطلبون النجدة دون أي مجيب لعدم توفر أي أدوات تساعد في إزالة أطنان الركام المكومة فوقهم".
وأكد الشهود: "نحن في مدينة غزة نشهد عمليات إبادة جماعية، وتطهيرا عرقيا، إذ تقوم الطائرات الإسرائيلية بإلقاء أطنان من المتفجرات والصواريخ فوق أحياء سكنية كاملة".
من جهته، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية ومنطقة عسقولة، إذ قامت طائرات الاحتلال بتدمير أكثر من 50 عمارةً سكنيةً ومنزلاً فوق رؤوس ساكنيها، وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة، الأمر الذي يُنذر بارتقاء مئات الشهداء".