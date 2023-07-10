في خطوة تصعيدية.. تونس تحجب رواتب 17 ألف مدرس

قالت السلطات التونسية، الاثنين، إنها علقت دفع رواتب 17 ألف مدرس وأقالت 350 مدير مدرسة؛ ردا على احتجاجات مدرسين رفضوا تسليم النتائج الدراسية للضغط على الحكومة من أجل تحسين أوضاعهم المالية.

ومن شأن الخطوة أن تصعد الصراع مع اتحاد الشغل، وأن تؤجج التوتر في البلد الذي يعاني من سوء الخدمات العامة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة.

وقال وزير التربية محمد علي البوغديري إن "عدم حصول التلاميذ على الأعداد المدرسية (التقديرات) كارثة وجريمة في حق أبناء الشعب التونسي"، مضيفا أن "القانون هو الفيصل بين الحكومة ومن يتجاوز القانون، وأن من يتخيل أن السلطة ضعيفة فهو واهم".