غزيون يرفعون رايات بيضاء أثناء نزوحهم هربا من القصف الإسرائيلي

نزولًا عند الأوامر العسكرية سار عدد كبير من أهالي قطاع غزة، الثلاثاء، بين الجثث والأشلاء وسط الدبابات الإسرائيلية وهم يرفعون ما تيسر من رايات بيض، في نزوحهم القسري نحو الجنوب هربًا من نيران القصف.

علا الغول التي نزحت بعد شهر من بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تحدثت عن "الخوف". وقالت الشابة التي غطت رأسها بحجاب ذهبي اللون: "لم نر جنودًا، رأينا الدبابات الإسرائيلية على جانبي الطريق، مشينا أسرابا رافعين أيدينا، حاملين رايات بيضاء".

اضطُر خلال الشهر الماضي، وفقا للأمم المتحدة، نحو 1,5 مليون نسمة للنزوح داخل القطاع المحاصر، من أصل مجمل سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

وروت أميرة السكني أنه خلال سيرهم من وسط القطاع باتجاه الجنوب، بعد أن ألقت عليهم إسرائيل منشورات تحثهم على الرحيل: "رأينا جثثا، أشلاء، شهداء، الناس تترك دوابها وتكمل طريقها مشيا". وأضافت الشابة التي كانت تحمل طفلها وعبوة مياه: "لم أتخيل المسافة التي قطعناها، حصلنا على مياه من الجيران، نحن لا نريد الحرب، نريد هدنة، نريد السلام"، وقالت الأم إن طفلها الذي لم يكمل العامين صار "يعرف الصاروخ ويقول لا أريد القصف يا ماما".