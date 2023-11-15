مستشار لنتنياهو: العثور على أسلحة داخل مستشفى الشفاء

أعلن مارك ريغيف، مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية عثرت على أسلحة في مستشفى الشفاء في غزة خلال مداهمة.

وأعلنت إسرائيل، في وقت سابق اليوم، أن قواتها اقتحمت المستشفى في سياق حربها على حماس، التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، إثر هجوم نفذته الحركة عبر الحدود مع غزة وأدى إلى مقتل أكثر من 1400 إسرائيلي.

وقال ريجيف، في مقابلة مع شبكة (إم.إس.إن.بي.سي): "اكتشفنا أسلحة وأشياء أخرى.. دخلنا المستشفى على أساس معلومات مخابرات يمكن التحرك بناءً عليها".

وكانت حركة حماس قد أكدت أنها لا تستخدم مجمع الشفاء الطبي على الإطلاق في عملياتها العسكرية، وهي الرواية نفسها التي قالها الطاقم الطبي والمشرفون على المستشفى.

وجاء في بيان صادر عن الحركة: "زعمُ الاحتلال العثور على أسلحة في مجمع الشفاء ما هو إلا استمرار للكذب والدعاية الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء مبرر لجريمته الرامية لتدمير القطاع الصحي في غزة".