مصدر لـ"إرم نيوز": البرلمان السوري "الجديد" سيناقش تغيير اسم "مجلس الشعب"

قال المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، نوار نجمة، إن البرلمان القادم سينظر في تغيير اسم المجلس بناءً على الرغبة الجماهيرية، بسبب "الذكريات السيئة المرتبطة بالاسم"، مؤكداً أن "هذه الصلاحية تخص الأعضاء الجدد وحدهم".

وأضاف نجمة، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن استعادة الثقة بين المواطنين والمجلس عملية تدريجية، تبدأ باختيار هيئة ناخبة ذات كفاءة، ثم تستكمل من خلال إنجازات الأعضاء لاحقاً.

وشدد على أن اللجنة العليا للانتخابات تعمل على اختيار "كفاءات وطنية جامعة" تحظى بالإجماع الوطني وتعكس المرحلة الانتقالية التي يمر بها جميع السوريين.

وأكد أن الأماني تتعلق بأن يكون مجلس الشعب الجديد أكثر من مجرد هيكل شكلي، وأن يلعب دوراً مهماً خلال المرحلة الانتقالية.

وفيما يخص أعضاء البرلمان القادم، أوضح نجمة أن عليهم أن يكونوا على مستوى المسؤولية، وأن يمثلوا كفاءات وطنية جامعة تعبّر عن المشاركة السياسية وتلبي احتياجات جميع السوريين. وأضاف أن عمل اللجنة الفرعية واللجنة العليا للانتخابات أساسي لاختيار هذه النوعية من الشخصيات، التي يجب أن يحظى اختيارها بالإجماع الوطني.

وحول تغيير اسم مجلس الشعب، أكد نجمة أن الأمر يخص البرلمان القادم فقط، وأنه وحده يمتلك الصلاحية في تغيير الاسم. وأشار إلى أنه بعد تشكيل البرلمان، وفي حال رغبة الأعضاء في تغيير الاسم، سيتم طرح عدة خيارات ليختار الأعضاء الاسم الأفضل لاحقاً، وليس في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، قال نجمة في مقابلة على قناة الإخبارية السورية إن إعادة الثقة عملية تدريجية، تبدأ بأسماء أعضاء الهيئة الناخبة، وتستكمل بالأفعال والإنجازات، التي تكسب أعضاء البرلمان ثقة المواطنين، وتعيد للمؤسسة التشريعية مكانتها الطبيعية.

وأشار المتحدث إلى أن المطالبات الجماهيرية لتغيير اسم مجلس الشعب ستقع على عاتق الأعضاء الجدد، ومن المتوقع أن يتم التعامل معها في الجلسات الأولى بعد انعقاد البرلمان، حيث يملكون الحق الحصري في اتخاذ القرار بشأن الاسم.