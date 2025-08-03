قاطع رؤوس الثوار.. من هو نبيل دريوسي آلة البطش في عهد الأسد؟ (صور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت، نجاح قواتها في القبض على أحد رموز نظام الأسد المعزول، ويدعى نبيل دريوسي.

وينحدر نبيل يونس دريوسي من قرية "بسنادا" في ريف اللاذقية بمنطقة "الساحل السوري"، ويبلغ من العمر 60 عاماً.

منشوراته عبر منصات التواصل الاجتماعي كانت تحمل تهديدات لكل من يرفع السلاح ضد النظام المعزول.

تداول ناشطون سوريون عبر منصات التواصل الاجتماعي نسخاً من منشوراته التي كان يهدد فيها الثوار.

https://x.com/Rian_almasri/status/1951717668681310642

شارك في حملات النظام المعزول ضد المناطق الخارجة عن سيطرته، وكان القتل والتمثيل بجثث الضحايا من أبرز جرائم الحرب التي ارتكبها.

انتشرت مقاطع فيديو، عبر منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيها دريوسي وهو يمثل بجثث ضحاياه ويلعب كرة القدم برؤوس القتلى المقطوعة.

https://x.com/almo2tasem91/status/1951710708049007054

نفذت قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية عملية أمنية لاعتقال دريوسي وتمكنت من القبض عليه عند حاجز دوار "رأس الشمرة"، بحسب مصادر سورية.

الداخلية قالت في بيان لها، إن دريوسي متورط في جرائم حرب عديدة خلال الثورة السورية، وشارك في حملات النظام البائد على المناطق الثائرة، وتورط في انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، شملت التمثيل بجثث الشهداء،

https://x.com/syrevarch/status/1951708018120486992

العميد عبدالعزيز الأحمد قائد قوى الأمن الداخلي في اللاذقية قال في منشور عبر فيسبوك: "تمكنا، بفضل الله، من إلقاء القبض على المجرم نبيل يونس دريوسي، المنحدر من مدينة اللاذقية، والمتورط في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري".

وأضاف الأحمد: "أظهرت التحقيقات الأولية تورط المذكور في أعمال وحشية تمثلت في قطع رؤوس ثوار ومدنيين عزل والتمثيل بجثثهم، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02HMmWtKymiRb3HBNRi5fJxLKX6A1sLc9XBQLhz6buvSu7zBsZeb7Q8osEEELzA2KTl&id=61578684309117

وتابع: "إننا في قيادة الأمن الداخلي نؤكد أن يد العدالة ستطال كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء، وأننا مستمرون في ملاحقة ومحاسبة كل من يهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين، أيّاً كان موقعه أو انتماؤه".