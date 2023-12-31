مسؤول فلسطيني: تسمم أعداد كبيرة من الأسرى في سجن عوفر الإسرائيلي
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الإسرائيلي تعرضوا للتسمم، بعد تقديم وجبات طعام فاسدة ومنتهية الصلاحية لهم.
وقال رئيس الهيئة، قدورة فارس، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن الهيئة أرسلت عددًا من المحامين التابعين لها إلى السجن، وبعد محاولات تمكنوا من التواصل مع الأسرى، لافتًا إلى أن المحامين أكدوا تعرض عدد كبير من الأسرى للتسمم، إذ شعروا بآلام في البطن صاحبها إسهال شديد وقيء غير متوقف.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تتعمد منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استخدام أسلوب العقاب الجماعي، وممارسة أبشع العقوبات بحق الأسرى، مثل تقديم وجبات طعام فاسدة وتجويعهم بشكل متعمد لفترات طويلة، وتقابل الاعتراض على ذلك بالضرب المبرح والعزل الانفرادي.
وطالب فارس المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة فتح تحقيق دولي فوري وعاجل للكشف عن عمليات تسميم تقوم بها مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، محذرًا من أن حياتهم في خطر في ظل الإهمال الطبي المتعمد.