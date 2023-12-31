مسؤول فلسطيني: تسمم أعداد كبيرة من الأسرى في سجن عوفر الإسرائيلي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، إن عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين في سجن عوفر الإسرائيلي تعرضوا للتسمم، بعد تقديم وجبات طعام فاسدة ومنتهية الصلاحية لهم.

وقال رئيس الهيئة، قدورة فارس، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، إن الهيئة أرسلت عددًا من المحامين التابعين لها إلى السجن، وبعد محاولات تمكنوا من التواصل مع الأسرى، لافتًا إلى أن المحامين أكدوا تعرض عدد كبير من الأسرى للتسمم، إذ شعروا بآلام في البطن صاحبها إسهال شديد وقيء غير متوقف.