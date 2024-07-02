4 قتلى خلال احتجاجات على أعمال عنف ضد سوريين في تركيا
قُتل أربعة أشخاص، الاثنين، خلال احتجاجات في مناطق نفوذ أنقرة في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، شارك فيها المئات على خلفية أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا.
وعبّر المتظاهرون وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، عن غضبهم غداة أعمال عنف اندلعت إثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة واستهدفت أعمالًا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري التركية، وأوقفت الشرطة التركية على خلفيتها 67 شخصًا.
وكان المرصد تحدّث في وقت سابق عن "اشتباكات بالأسلحة الرشاشة دارت بين متظاهرين مسلحين من جهة، وعناصر من القوات التركية من جهة أخرى، أمام مبنى السرايا في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي".
وتحدث حينها عن مقتل متظاهر وإصابة سبعة نقلوا إلى المستشفى.
وشاهد مصور في فرانس برس العشرات يتظاهرون في مدينة أعزاز في شمال سوريا، تعبيرًا عن استيائهم من استهداف مصالح سوريين في تركيا، بالإضافة إلى إطلاق مسلحين النار على شاحنات بضائع تركية في مدينة الباب.
وحاول محتجون اقتحام نقاط تركية وقاموا بإنزال أعلام تركية، وفق المرصد، وردّ عليهم حرس النقاط "بإطلاق النار لتفريقهم"، في مدينة الأتارب وبلدة الأبزمو في ريف حلب الغربي.
وأشار المرصد إلى أن التظاهرات شملت أيضًا مناطق في إدلب المجاورة، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي إضرام النيران في متجر للبقالة في قيصري.
وأشار وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إلى أن مواطنين أتراك ألقوا القبض على المشتبه به السوري وسلّموه إلى الشرطة.
وذكر يرلي كايا على منصة "إكس" بأنه يشتبه بأن السوري تحرّش بقريبته السورية.