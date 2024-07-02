4 قتلى خلال احتجاجات على أعمال عنف ضد سوريين ‏في تركيا

قُتل أربعة أشخاص، الاثنين، خلال احتجاجات في مناطق نفوذ أنقرة في شمال سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، شارك فيها المئات على خلفية أعمال عنف طالت مصالح سوريين في تركيا.

وعبّر المتظاهرون وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، عن غضبهم غداة أعمال عنف اندلعت إثر اتهام سوري بالتحرش بطفلة واستهدفت أعمالًا تجارية وممتلكات تابعة لسوريين في مدينة قيصري التركية، وأوقفت الشرطة التركية على خلفيتها 67 شخصًا.

وكان المرصد تحدّث في وقت سابق عن "اشتباكات بالأسلحة الرشاشة دارت بين متظاهرين مسلحين من جهة، وعناصر من القوات التركية من جهة أخرى، أمام مبنى السرايا في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي".

وتحدث حينها عن مقتل متظاهر وإصابة سبعة نقلوا إلى المستشفى.