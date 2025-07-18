في طريقه للسويداء.. أنباء عن قصف إسرائيلي لرتل عشائري في حمص

أفادت مصادر سورية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات جوية عنيفة استهدفت رتلاً عسكرياً للعشائر البدوية على طريق تدمر - حمص، أثناء توجهه إلى السويداء.

وكانت مصادر قد أفادت بأن طائرات حربية إسرائيلية اخترقت أجواء الجنوب السوري، في وقت أفادت فيه تقارير بسماع دوي انفجارات في حمص ومدن سورية أخرى قرب السويداء.

وقال ناشطون سوريون إن الطيران الإسرائيلي المسيّر نفذ عدة ضربات على محاور السويداء خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر متوازية أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة على تجمع لعشائر البدو في ريف السويداء ما أدى الى سقوط 10 ضحايا في منطقة "عريقة".

بالتوازي مع ذلك، وردت أنباء عن قصف بمسيّرة إسرائيلية على قرية "ولغا" في ريف السويداء، في الوقت الذي حلقت فيه طائرات استطلاع في أجواء ريف درعا الشرقي وريف السويداء الغربي.

وكان ما يسمى "تجمع العشائر العربية السورية" قد أصدر بياناً أعلنت من خلاله العشائر البدوية النفير العام والتوجه نحو السويداء بهدف "رد الظلم عن أبناء العشائر هناك".

جاء ذلك عقب انتشار أنباء عن هجمات نفذتها فصائل مسلحة تخللها حرق بعض البيوت والمحلات في بلدة المزرعة بريف السويداء.