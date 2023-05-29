سلطنة عُمان وإيران تؤكدان الاستمرار في إيجاد الحلول السلمية لقضايا المنطقة
أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني حسين عبداللهيان، اليوم الإثنين، الاستمرار في معالجة وإيجاد الحلول السلمية للقضايا والتطورات في المنطقة، وكذلك تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وقال البوسعيدي في مؤتمر صحفي في طهران، إن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق،"أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والرغبة الصادقة في تطوير وتنمية مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والتأكيد على دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وبحسب وكالة الأنباء العمانية، أشاد وزير الخارجية الإيراني بالسياسة الخارجية لسلطنة عُمان في مختلف القضايا الإقليمية والدولية والدور الإيجابي الذي تقوم به في سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة.
ووقع البلدان على مذكرتي تفاهم واتفاقيتين في مجالات ترويج الاستثمار وتبادل الفرص الاستثمارية وتعزيز التنمية والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وتبادل المعلومات النفطية والدراسة المشتركة لمشروع حقل "هنجام - بخا".
واستعرض وزير الطاقة والمعادن العماني مع وزير النفط الإيراني الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها والمشروعات الخاصة بتطوير الحقل المذكور.
وقال بيان إن وزير الطاقة والمعادن العماني سالم بن ناصر العوفي اجتمع مع وزير النفط الإيراني جواد أوجي، وناقشا مشروعات تطوير حقل "هنجام - بخا" وتصدير الغاز إلى عُمان.