سلطنة عُمان وإيران تؤكدان الاستمرار في إيجاد الحلول السلمية لقضايا المنطقة

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي ونظيره الإيراني حسين عبداللهيان، اليوم الإثنين، الاستمرار في معالجة وإيجاد الحلول السلمية للقضايا والتطورات في المنطقة، وكذلك تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وقال البوسعيدي في مؤتمر صحفي في طهران، إن زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق،"أكدت عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والرغبة الصادقة في تطوير وتنمية مجالات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والتأكيد على دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".