العفو الدولية: الحوثيون يحتجزون عشرات اليمنيين السلميين

قالت منظمة العفو الدولية إن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات بحق عشرات المتظاهرين اليمنيين السلميين، الذين خرجوا للاحتفاء بالذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر.

وأعربت المنظمة الدولية، عبر بيان نشرته الاثنين على موقعها الرسمي، عن "قلقها إزاء ذلك"، مطالبةً السلطات بـ"الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المحتجزين لديهم، دون قيد أو شرط".

وأضافت المنظمة أنه "من المشين، أن يجد المحتفون بذكرى لحظة تاريخية وطنية، أنفسهم رهن الاعتقال والهجوم، ويواجهون تهماً لمجرد تلويحهم بعلم البلاد، توضح حملة القمع المروعة، المدى الذي يمكن لسلطات الأمر الواقع الحوثية، الذهاب إليه من أجل خنق الحريات والحق في التعبير، في المناطق الخاضعة لسيطرتها"، مؤكدة "تحققها من أن التظاهرات التي خرجت للاحتفاء بثورة سبتمبر، كانت جميعها سلمية إلى حدٍ كبير".