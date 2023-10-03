العفو الدولية: الحوثيون يحتجزون عشرات اليمنيين السلميين
قالت منظمة العفو الدولية إن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات بحق عشرات المتظاهرين اليمنيين السلميين، الذين خرجوا للاحتفاء بالذكرى الـ61 لثورة 26 سبتمبر.
وأعربت المنظمة الدولية، عبر بيان نشرته الاثنين على موقعها الرسمي، عن "قلقها إزاء ذلك"، مطالبةً السلطات بـ"الإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين المحتجزين لديهم، دون قيد أو شرط".
وأضافت المنظمة أنه "من المشين، أن يجد المحتفون بذكرى لحظة تاريخية وطنية، أنفسهم رهن الاعتقال والهجوم، ويواجهون تهماً لمجرد تلويحهم بعلم البلاد، توضح حملة القمع المروعة، المدى الذي يمكن لسلطات الأمر الواقع الحوثية، الذهاب إليه من أجل خنق الحريات والحق في التعبير، في المناطق الخاضعة لسيطرتها"، مؤكدة "تحققها من أن التظاهرات التي خرجت للاحتفاء بثورة سبتمبر، كانت جميعها سلمية إلى حدٍ كبير".
ونقل البيان، تصريحاً منسوباً لنائبة مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غراتسيا كاريتشيا، قالت فيه: "نفذت سلطات الأمر الواقع الحوثية، موجة واسعة النطاق من الاعتقالات، في إشارة واضحة الدلالة، على ازدرائها الصارخ للحق في حرية التعبير، والتجمع السلمي"، لافتة إلى أن "الممارسات الحوثية بحق المتظاهرين، استعراض قاسِ للقوة"، مشددةً على "ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، دون أي شروط"، منوهة إلى أنه "لا جريرة لهم سوى ممارستهم لحقوقهم بشكل سلمي".
واستعرض البيان، شهادات عدداً من المحاميين الذين واكبوا وعايشوا حملة الاعتقالات والاعتداءات التي نفذها الحوثيون بحق اليمنيين الذين خرجوا للاحتفاء بذكرى ثورة سبتمبر. ناقلاً عن أحد المحاميين الذي يتابع قضايا احتجاز 20 شخصاً، قوله إن "مئات المتظاهرين محتجزين في مختلف سجون مراكز الشرطة في صنعاء، وأن الكثير من المتظاهرين، لُفّقت لهم تهماً غامضة، أبرزها خلق الفوضى والتحريض من أطراف أخرى".
وأفادت المنظمة في ختام بيانها، بأنها منذ 2015، وثّقت حالات وانتهاكات عديدة، مارستها سلطات الأمر الواقع الحوثية، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، استخدمت فيها أساليب قمعية وترهيبية.