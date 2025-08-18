مصر: الكرة في ملعب إسرائيل بعد موافقة حماس على مقترح التهدئة

أعلن مسؤول مصري أن الوسطاء في بلاده والقطريين أرسلوا إلى إسرائيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي وافقت عليه حماس، معتبرًا أن "الكرة باتت في ملعب الدولة العبرية".

وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، لقناة "القاهرة الإخبارية": "الوسيطان المصري والقطري بعثا المقترح لإسرائيل والكرة الآن في ملعبها"، مؤكدًا أن حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى "ردت على المقترح من دون أي تحفظات".

وكان عضو المكتب السياسي في حماس، باسم نعيم، أعلن موافقة الحركة على المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء، معربًا عن أمله في أن يكون مقدمة لإنهاء الحرب في غزة، بحسب ما صرح عبر حسابه على "فيسبوك".

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر فلسطيني مطلع أن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المصري لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يشمل تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

وقال المصدر المشارك ضمن فصائل فلسطينية بحثت المقترح في القاهرة، لـ"إرم نيوز"، إن "الرد الذي سلمته حماس للوسطاء بشأن اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار كان إيجابيًا"، لافتًا إلى أن المقترح يتضمن هدنة لمدة 60 يومًا.

وأشار إلى أن حماس قدمت "تعديلات ليست جوهرية" بشأن جداول زمنية لتنفيذ الاتفاق، وأن الانطباع لدى المسؤولين المصريين الذين يتوسطون في صياغة المقترح أنها لا تعيق التوصل لاتفاق، دون أن يقدم تفاصيل حول هذه التعديلات.