خروج المستشفى الميداني الأردني في غزة عن الخدمة

ونقلت "المملكة" عن مراسلها في القطاع قوله إن المناطق المحيطة في المستشفى تضررت بشكل كبير جراء القصف الذي أدى لقطع الطرق المؤدية إليه، مؤكدًا أن جميع الطواقم "بخير وفي أماكن آمنة".

كما أوضحت القناة أن "كميات الوقود المخصصة لتشغيل المولدات في غزة بما فيها المستشفى محدودة"، وهي أزمة يعاني منها القطاع بشكل كامل، وسط تشديد الحصار الإسرائيلي وقطع إمدادات الطاقة والمياه.

وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني، العام 2009، واستقبل منذ افتتاحه نحو 3 ملايين مراجع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ويأتي ذلك في يتصاعد القصف الإسرائيلي على غزة ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقت ردًا على هجوم حماس "طوفان الأقصى".

وخلّف النزاع المستمر منذ 8 أيام آلاف القتلى والجرحى في الجانبين.