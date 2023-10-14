خروج المستشفى الميداني الأردني في غزة عن الخدمة
خرج المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة عن الخدمة، بسبب القصف الإسرائيلي لمحيطه ونقص الإمدادات، بحسب وسائل إعلام رسمية.
وقال التلفزيون الأردني الرسمي إن المستشفى الميداني "غزة/ 76"، غير قادر على تقديم خدماته ومواصلة عمله بسبب نقص الإمدادات.
كما قالت قناة "المملكة" (شبه الرسمية) إن المستشفى خرج عن الخدمة بشكل شبه تام بسبب القصف الإسرائيلي على المناطق المحيطة.
ونقلت "المملكة" عن مراسلها في القطاع قوله إن المناطق المحيطة في المستشفى تضررت بشكل كبير جراء القصف الذي أدى لقطع الطرق المؤدية إليه، مؤكدًا أن جميع الطواقم "بخير وفي أماكن آمنة".
كما أوضحت القناة أن "كميات الوقود المخصصة لتشغيل المولدات في غزة بما فيها المستشفى محدودة"، وهي أزمة يعاني منها القطاع بشكل كامل، وسط تشديد الحصار الإسرائيلي وقطع إمدادات الطاقة والمياه.
وتأسس المستشفى الميداني العسكري الأردني، العام 2009، واستقبل منذ افتتاحه نحو 3 ملايين مراجع، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
ويأتي ذلك في يتصاعد القصف الإسرائيلي على غزة ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقت ردًا على هجوم حماس "طوفان الأقصى".
وخلّف النزاع المستمر منذ 8 أيام آلاف القتلى والجرحى في الجانبين.