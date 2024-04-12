العراق.. لماذا أخفق السوداني في التعديل الوزاري رغم وعوده المتكررة؟

رغم مرور أكثر من عام ونصف على عمر الحكومة العراقية، لم يجر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أي تعديل وزاري على الكابينة الوزارية رغم وعوده المتكررة بشأن ذلك، فيما يؤكد نواب ومراقبون وجود ضغوطات سياسية تمنع إجراء هذا التعديل.

وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"، حيث تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.

ورأى النائب في البرلمان العراقي كاظم الفياض، أن "السوداني أخفق في التعديل الوزاري طيلة الفترة الماضية، بسبب وجود ضغوطات سياسية تُمارس عليه من جميع القوى السياسية، فلا جهة سياسية تريد تغيير أي من وزرائها، رغم أن السوداني كان فعلاً جاداً في فكرة التعديل الوزاري بعد تقييم وزراء حكومته".

وبين الفياض، لـ"إرم نيوز"، أن "حكومة السوداني أُسست وفق المحاصصة السياسية والحزبية، ولهذا لا يمكن له الإقدام على أي خطوة للتعديل الوزاري دون اتفاق مسبق مع الكتل والأحزاب، وموافقة تلك الكتل على التعديل".

وأضاف: "السوداني يخشى إرسال أي تعديل وزاري للبرلمان دون الاتفاق مع الكتل والأحزاب، فهو يدرك أن هذا التعديل لم يمرر في مجلس النواب، كون المجلس يُدار من قبل تلك الكتل التي تسيطر على كامل المشهد السياسي والحكومي والبرلماني".