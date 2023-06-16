إصابة 3 فلسطينيين واختناق العشرات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي

أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق جراء غاز مسيل للدموع أطلقه الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان بقرية كفر قدوم في الضفة الغربية.

وقال شهود عيان مشاركين في المسيرة، إن جنود الجيش الإسرائيلي اعتدوا على المشاركين في المسيرة الاحتجاجية، وأطلقوا تجاههم الرصاص المعدني، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأشاروا في حديثهم لـ"إرم نيوز"، إلى أن "اعتداء الجيش الإسرائيلي أدى إلى إصابة 3 بالرصاص، وتسجيل عشرات حالات الاختناق بين صفوف المشاركين بالمسيرة، بعد اندلاع مواجهات بينهم وبين عناصر الجيش الإسرائيلي".

وكانت المسيرة، التي تُنظم بشكل أسبوعي، قد انطلقت عقب صلاة الجمعة، من كفر قدوم باتجاه حاجز عسكري إسرائيلي قرب القرية.