الجيش الأردني يعلن كشف مخطط "لزعزعة الأمن الوطني"
أعلن الجيش الأردني، اليوم الإثنين، أنه كشف مخططاً لـ"زعزعة الأمن الوطني"، ينفذه مسلحون حاولوا العبور من سوريا، وقال إنه سيلاحق هذه المجموعات "أينما كانت".
وذكر مصدر عسكري مسؤول في (القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي) أن اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع المجموعات المسلحة مستمر منذ فجر اليوم الإثنين، وتم خلاله إلقاء القبض على تسعة مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة، بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني للجيش الأردني.
وكشف البيان أن الجيش الأردني دمر سيارة محملة بالمواد المتفجرة وضبط صواريخ "روكيت لانشر وأر بي جي"، إضافة إلى الألغام ضد الأفراد وبنادق قنص، وكمية كبيرة من المخدرات.
وأكد المصدر أن "التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات تشير إلى أنها تستهدف الأمن الوطني الأردني، وأن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني، وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة مزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية؛ من أجل التصدي لكل محاولات اجتياز الحدود الأردنية والاقتراب منها".
وتشهد الحدود الأردنية الشمالية والشمالية الشرقية، منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، محاولات مستمرة لتهريب المخدرات والأسلحة.
وسبق أن اتهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في يوليو 2022، ميليشيات مقربة من إيران بتنفيذ هجمات "منتظمة" على حدود المملكة.