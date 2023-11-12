بسبب الوقود والكهرباء.. مستشفى القدس في غزة يخرج عن الخدمة
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد، خروج مستشفى القدس عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.
وقالت الجمعية في بيان نشرته على موقع (إكس) إن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية، في ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.
وحملت الجمعية "المجتمع الدولي وكافة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، المسؤولية عن الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، وما آل إليه الوضع الإنساني الكارثي في القطاع".
وجددت الجمعية مناشدتها للجهات والمنظمات الدولية، بضرورة إدخال المساعدات والاحتياجات الضرورية لمحافظتي غزة والشمال بشكل عاجل، لإنقاذ ما تبقى من مقومات كفيلة باستدامة خدمات الرعاية الصحية وتعزيز صمود المستشفيات المتبقية وخدمات الإسعاف والطوارئ في المحافظتين المذكورتين.
وشددت إسرائيل من حصارها على قطاع غزة غداة بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء، وحظرت دخول الوقود، ولا تسمح إلا بدخول كميات قليلة من الغذاء والدواء، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.
وصعدت القوات الإسرائيلية ضد المستشفيات في قطاع غزة، إذ تعرَّض مستشفى الشفاء ومحيطه لاستهداف مستمر، بزعم وجود مقاتلين من حماس فيه، وهو ما تنفيه الحركة.
وبلغت حصيلة الحرب مع دخول يومها السابع والثلاثين، أكثر من 11 ألف قتيل، ونحو 28 ألف جريح وفقًا لمصادر رسمية فلسطينية مساء السبت، في حين قتلت حماس نحو 1400 إسرائيلي وجرحت أكثر من 5 آلاف، بحسب تصريحات إسرائيلية.