بسبب الوقود والكهرباء.. مستشفى القدس في غزة يخرج عن الخدمة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأحد، خروج مستشفى القدس عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الجمعية في بيان نشرته على موقع (إكس) إن الطواقم الطبية تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الرعاية الطبية للمرضى والجرحى حتى ولو بالطرق التقليدية، في ظل سوء الأوضاع الإنسانية داخل المستشفى، ونقص الإمدادات الطبية والطعام والماء.