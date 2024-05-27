إعلام عبري: إسرائيل ستسلم الثلاثاء مقترحها حول الهدنة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب ستسلم للوسطاء، غداً الثلاثاء، مقترحها لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

ولم تذكر الهيئة تفاصيل المقترح، إلا أنها أشارت إلى المخاوف من أن الهجوم على رفح سيشكل صعوبة في استئناف المفاوضات بشأن الهدنة.

وكانت حماس أعلنت أن وقف الحرب على غزة، هو نقطة البداية لأي مفاوضات بشأن التهدئة وعقد صفقة تبادل للأسرى.

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان، إن حماس لم تتلق أي شيء من الوسطاء حول ما يتم تداوله بشأن المفاوضات، وأضاف أنه لا وجود "لأي شيء جدي" بهذا الخصوص.

وأشار حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت إلى القصف الذي استهدف نازحين في رفح، قائلا إن ذلك يشكل تحدياً إسرائيلياً لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.