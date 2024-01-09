ترامب يحذر من الفوضى حال استمرار ملاحقته

حذر دونالد ترامب، الثلاثاء، من أن استمرار الملاحقات بحقه، بوصفه رئيسًا سابقًا والمرشح الجمهوري الأوفر حظًا للانتخابات الرئاسية، قد يؤدي إلى "فوضى" في الولايات المتحدة.

وصرح ترامب للصحافيين: "أعتقد أنه من الظلم بمكان أن يلاحق معارض سياسي من جانب وزارة العدل، وزارة العدل التابعة للرئيس الديموقراطي جو بايدن".

وفيما أشار إلى الاستطلاعات التي لا تصب في مصلحة الأخير كمرشح للانتخابات الرئاسية، أكد أن الملاحقات بحقه سياسية، مضيفًا: "ستعم البلاد الفوضى (...) إنها سابقة سيئة جداً".