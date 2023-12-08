اليمن.. الثروة الحيوانية في مرمى حجر التغير المناخي

وبحسب الدراسة، فإن الإنتاج الحيواني، يسهم بحوالي (23 - 24 %)، من الإنتاج الزراعي الكلي، وأن الحيوانات المنتشرة في اليمن، عبارة عن سلالات محلية، أو خليط من سلالات مختلفة، تكيفت مع العوامل المناخية والبيئية والغذائية منذ القدم.

ومع ما تشكله الثروة الحيوانية، من أهمية بالغة لدى اليمنيين، وما تحققه من أمن غذائي لغالبيتهم، وضمان اقتصادي لغالبية أخرى، وحماية من السقوط في فخ الفقر والعوز، إلا أنها مُهددة بشكل مباشر وكبير، لمخاطر الضربات والصدمات المناخية، في ظل التغير المناخي الكبير الذي يشهده العالم بشكل عام، واليمن على وجه الخصوص.

عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية في جامعة لحج الدكتور مازن الكازمي قال، إن: "التغيير المناخي يؤثر على كل ما يرتبط بحياة الإنسان والحيوان، ومن أهم هذه التغيرات تحديداً الاحتباس الحراري، وهو ارتفاع درجة حرارة الأرض، وما يصاحبها من تأثير في جميع الكرة الأرضية".

وأضاف الكازمي، في حديثه لـ"إرم نيوز": "لارتفاع درجات الحرارة، انعكاسات بالغة الخطورة، إذ يعد ذلك تهديداً لأنماط الحياة الزراعية والحيوانية برمتها، كون المحاصيل الزراعية تتأثر بشكل كبير جداً بسبب التغير المناخي، وهذا الأمر ينعكس تأثيره على جميع الحيوانات المتواجدة في البلاد، سواءً على المدى القريب أو البعيد".