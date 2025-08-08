الحوثيون يعلنون استهداف 3 مواقع حيوية في إسرائيل بالمسيّرات

أعلنت ميليشيا الحوثي، الجمعة، شن 3 هجمات عسكرية بواسطة طائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية مختلفة خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسيّر، نفذ 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف للعدو الإسرائيلي، بثلاث طائرات مسيّرة".

وذكر سريع، في بيان له، أن "العمليات استهدفت مطار اللد في منطقة يافا، وهدفين حيويين آخرين في منطقتي بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة، وحققت أهدافها بنجاح"، على حد وصفه.

وجدد سريع تحذيره لكافة الشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بأن سفنها معرضة للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، مشددًا على "سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظاً على سلامة سفنها وطواقمها".