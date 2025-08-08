ترامب: اللقاء مع بوتين سيكون في ألاسكا 15 أغسطس
logo
العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف 3 مواقع حيوية في إسرائيل بالمسيّرات

الحوثيون يعلنون استهداف 3 مواقع حيوية في إسرائيل بالمسيّرات
يحيى سريع، المتحدث العسكري للحوثيينالمصدر: أرشيفية
عبداللاه سُميح
عبداللاه سُميح
08 أغسطس 2025، 11:15 م

أعلنت ميليشيا الحوثي، الجمعة، شن 3 هجمات عسكرية بواسطة طائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية مختلفة خلال الأيام الماضية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إن "سلاح الجو المسيّر، نفذ 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت 3 أهداف للعدو الإسرائيلي، بثلاث طائرات مسيّرة".

وذكر سريع، في بيان له، أن "العمليات استهدفت مطار اللد في منطقة يافا، وهدفين حيويين آخرين في منطقتي بئر السبع وعسقلان بفلسطين المحتلة، وحققت أهدافها بنجاح"، على حد وصفه.

وجدد سريع تحذيره لكافة الشركات التي تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بأن سفنها معرضة للاستهداف بغض النظر عن وجهتها، مشددًا على "سرعة إيقاف أي تعامل مع تلك الموانئ حفاظاً على سلامة سفنها وطواقمها".

أخبار ذات علاقة

"إندبندنت": خطة نتنياهو لاحتلال غزة "مقامرة" بمستقبل إسرائيل

"إندبندنت": خطة نتنياهو لاحتلال غزة "مقامرة" بمستقبل إسرائيل

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC