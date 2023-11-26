تونس تفتح ملف أملاك نظام "بن علي" 

حيال ذلك، قال النائب عن حركة الشعب في البرلمان التونسي بدر الدين القمودي، إنّ هناك عدة تجاوزات، وهدرًا للمال العام، في علاقة بهذا الملف الذي استفادت منه أطراف على مرّ الحكومات المتعاقبة.

واشتغل "القمودي" على هذا الملف عندما تولّى رئاسة لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان سابقًا.

وأكد "القمودي" في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه "من ضمن الإخلالات التي رصدت في هذا الملف استأثر بعض "اللوبيات" والعصابات وبعض الجهات الغامضة التي تنفذت واستفادت من السلطة السياسية بهذه الأملاك المصادرة، دون أن يوضح هوية هذه الأطراف، التي يبدو أنها كانت قريبة من حركة "النهضة" المسيطرة على الحكم طيلة 10 سنوات.

وأشار "القمودي" إلى أن هذه الأملاك تم بيعها بأبخس الأثمان، إضافة إلى وجود أملاك لم تصدر بعد أو صدرت بشأنها قرارات، ولكنها لا تزال تحت تصرف أصحابها.

وأكد أن هذا الملف لم يخلُ من التلاعب على مستوى المنقولات، محمّلاً المسؤوليات للحكومات المتعاقبة، وتحديدا وزارة المالية التي ترأس لجنة الأملاك المصادرة، وهي المسؤولة عن حماية المال العام.

وبين النائب في البرلمان أن التجاوزات شملت أيضًا إجراءات البيع، إذ استغلت بعض الأطراف غموض بعض النصوص المتعلقة بالتفريط في هذه الأملاك.

ولفت إلى بيع أحد القصور بمليون دينار (حوالي 350 ألف دولار) فحسب، والحال أن ثمنه يبلغ 20 مليون دينار (حوالي 7 ملايين دولار) معتبرًا أنّ هذه الصفقة "فضيحة في ملف الأملاك المصادرة".

من جانبه، أكّد الناشط السياسي والمحامي عبد الرازق الخلولي أن الملف يشهد تلاعبًا كبيرًا في تسييره، وهو ما دفع رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إعادة فتحه، وأنّ تحقيقات أمنية تُجرى، الآن، لكشف المتورطين.

وأضاف الخلولي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن هناك من ثبُت عليه بعض الشبهات في الحصول على قصور وسيارات فخمة بأثمان أدنى بكثير من أثمانها الحقيقية، وتم عرضه على القضاء.