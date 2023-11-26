تونس تفتح ملف أملاك نظام "بن علي"
تسعى السلطات التونسية إلى التسريع في نسق حسم ملف الأملاك المصادرة ومحاسبة المتجاوزين، لا سيما أنّ هناك أثرًا ماليًا مهمًا قد يفيد موازنة الدولة التي تعاني عجزًا متواصلاً منذ سنوات.
وتشمل الأملاك والعقارات المصادرة قصورًا وسيارات فاخرة كانت بحوزة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وعائلته، وأصهاره، ودائرة من المقرّبين منه.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنّ الملف طال أكثر من اللزوم، مشيرًا إلى أنّ ''العبث'' بملفّ الأملاك المصادرة متواصل، منذ 2011، ولا بدّ من وضع حدّ للإجراءات التي لم تؤدِ إلا للاستيلاء على أموال الشعب"، وفق تعبيره.
وأكد "سعيّد" أن الأملاك تمت مصادرتها لفائدة الدولة التونسية وليس لفائدة "لوبيات" كانت متخفية وظهرت، بعد 14 يناير/ كانون الثاني 2011".
وأضاف أنّ "الأملاك المصادرة التي تم التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي ودون قيمتها لا بد أن تعود للشعب التونسي".
حيال ذلك، قال النائب عن حركة الشعب في البرلمان التونسي بدر الدين القمودي، إنّ هناك عدة تجاوزات، وهدرًا للمال العام، في علاقة بهذا الملف الذي استفادت منه أطراف على مرّ الحكومات المتعاقبة.
واشتغل "القمودي" على هذا الملف عندما تولّى رئاسة لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان سابقًا.
وأكد "القمودي" في تصريح لـ "إرم نيوز" أنه "من ضمن الإخلالات التي رصدت في هذا الملف استأثر بعض "اللوبيات" والعصابات وبعض الجهات الغامضة التي تنفذت واستفادت من السلطة السياسية بهذه الأملاك المصادرة، دون أن يوضح هوية هذه الأطراف، التي يبدو أنها كانت قريبة من حركة "النهضة" المسيطرة على الحكم طيلة 10 سنوات.
وأشار "القمودي" إلى أن هذه الأملاك تم بيعها بأبخس الأثمان، إضافة إلى وجود أملاك لم تصدر بعد أو صدرت بشأنها قرارات، ولكنها لا تزال تحت تصرف أصحابها.
وأكد أن هذا الملف لم يخلُ من التلاعب على مستوى المنقولات، محمّلاً المسؤوليات للحكومات المتعاقبة، وتحديدا وزارة المالية التي ترأس لجنة الأملاك المصادرة، وهي المسؤولة عن حماية المال العام.
وبين النائب في البرلمان أن التجاوزات شملت أيضًا إجراءات البيع، إذ استغلت بعض الأطراف غموض بعض النصوص المتعلقة بالتفريط في هذه الأملاك.
ولفت إلى بيع أحد القصور بمليون دينار (حوالي 350 ألف دولار) فحسب، والحال أن ثمنه يبلغ 20 مليون دينار (حوالي 7 ملايين دولار) معتبرًا أنّ هذه الصفقة "فضيحة في ملف الأملاك المصادرة".
من جانبه، أكّد الناشط السياسي والمحامي عبد الرازق الخلولي أن الملف يشهد تلاعبًا كبيرًا في تسييره، وهو ما دفع رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى إعادة فتحه، وأنّ تحقيقات أمنية تُجرى، الآن، لكشف المتورطين.
وأضاف الخلولي في تصريح لـ "إرم نيوز" أن هناك من ثبُت عليه بعض الشبهات في الحصول على قصور وسيارات فخمة بأثمان أدنى بكثير من أثمانها الحقيقية، وتم عرضه على القضاء.
وأشار إلى أنّ هناك رجل أعمال اشترى قصرًا لصخر الماطري (صهر بن علي) في الحمامات شمال البلاد، بـ 2 مليون دينار (حوالي 700 ألف دولار) في حين أن قيمة القصر تبلغ أضعاف هذا الرقم.
وأكّد أنّ هناك شبهات تحوم حول لجنة التصرف في الأملاك المصادرة، إذ من المفترض أنها قامت ببعض التجاوزات، خاصة من حيث إجراءات البيع والتفويت بطرق مخالفة لما ينص عليه القانون.
ولفت الناشط السياسي إلى أنه بعد عديد الاختبارات والتحقيقات التي قامت بها الفرق الأمنية من المنتظر أن يُكشف تورط العديد من الوزراء والموظفين والأمنيين في هذه القضايا.
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر، مؤخرًا، مذكرة توقيف بحق المسؤول السياسي بحزب القطب الديمقراطي الحداثي، رياض بن فضلن من أجل غسيل وتبييض الأموال، ويجري التحقيق معه على خلفية شبهات فساد مالي في اقتناء أملاك مصادرة.
وقال المحامي محمد علي غريب، عضو هيئة الدفاع عن رجل الأعمال والمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، إنّه تم التحقيق مع موكّله في موضوع تم التحقيق فيه وحسمه منذ سنوات من قبل الإدارة يتعلق باقتنائه بعض الأملاك المصادرة، وفقًا للإجراءات المتعلقة بطلب العروض، وفق قوله.