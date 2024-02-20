للمرة الثالثة.. واشنطن تعرقل قرارا لوقف إطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس. وهو ما يعرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، حسب نص المشروع الذي قدمته الجزائر.

وقال مندوب الجزائر في مجلس الأمن إن رفض المشروع يشكل موافقة على "التجويع كوسيلة حرب ضد الفلسطينيين".

وحظي مشروع القرار الذي يطالب "بوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الأطراف" بتأييد 13 عضواً في مجلس الأمن مقابل اعتراض عضو واحد، وإحجام عضو آخر عن التصويت هو مندوب بريطانيا.