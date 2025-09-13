عشرات القتلى بغارات إسرائيلية مكثفة على مناطق غرب غزة (فيديو)

كثف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، من عمليات القصف واستهداف المباني السكنية في مدينة غزة، وسط تزايد موجة النزوح جراء الهجمات الإسرائيلية.

وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على المناطق الغربية من مدينة غزة التي تكتظ بمئات آلاف النازحين من المناطق الشرقية والجنوبية من المدينة التي يقصفها الجيش الإسرائيلي تمهيدًا لاجتياح كامل المدينة.

ومن بين 25 هدفًا قصفها الجيش الإسرائيلي، السبت، دمر 3 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وبرجًا سكنيًا، ومبنى حكوميًا تابعا للنيابة العامة، و20 منزلاً وبناية سكنية، كما كثف الجيش الإسرائيلي قصف مناطق وسط مدينة غزة وشرقها بالمدفعية الثقيلة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن القصف الإسرائيلي دمّر خلال شهر "1600 برج وبناية سكنية متعددة الطوابق بشكل كامل، ودمّر نحو ألفين بشكل بليغ".

وأضاف أن "القصف الإسرائيلي تسبب بتدمير 13 ألف خيمة تؤوي النازحين"، مشيرًا إلى أن البنايات التي تم تدميرها تضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، يسكنها نحو 50 ألف نسمة.

وتابع: "إسرائيل تعتمد استهداف المدنيين ومنازلهم وأماكن نزوحهم، وترتكب إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا وتهجيرًا قسريًا بشكل واضح وممنهج، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف".

وفي السياق، قالت مصادر طبية فلسطينية إن 52 فلسطينيًا قتلوا منذ ساعات فجر اليوم السبت، جراء الغارات الإسرائيلية على غزة.