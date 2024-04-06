هل يعصف استهداف المنظمات الإغاثية بالتأييد الدولي لإسرائيل؟

تعمد إسرائيل، منذ اندلاع الحرب الأخيرة الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، استهداف قوافل المساعدات وفرق الإسعاف والإغاثة العالمية التي تقدم خدماتها لسكان القطاع خلال فترة الحرب، ما أدى لاستياء دولي عارم حيال الهجمات على تلك الفرق التي تعمل جاهدة على مدار الساعة للتخفيف من معاناة الغزيين في كل مكان.

وتتوالى الردود الدولية والأممية والحقوقية المنددة بهذه الاستهدافات، محذرةً من مخاطرها على حياة أعداد كبيرة من النازحين والمشردين، الذين باتوا بأمس الحاجة لخدمات تلك المنظمات والفرق، فهي سبيلها الوحيد بعد إغلاق المعابر وشح المساعدات.

تحول لافت

ولم تكتفِ دول عدة بالتنديد والتحذير، بل تعدى الأمر ذلك إلى اتخاذ إجراءات دبلوماسية جديدة للتعاطي مع إسرائيل بعد المجازر التي ترتكبها كل يوم بحق المدنيين والأبرياء.

وفي تحول لافت في موقف إسبانيا وإيرلندا، اللتين أصبحتا من أشد منتقدي إسرائيل في أوروبا، حيث تعبران علانية عن مخاوفهما من آلية سر الحرب في قطاع غزة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ويرى محللون أن الهجمات والغارات المتواصلة على فرق المنظمات الإنسانية ستؤدي لا محالة لتراجع ملحوظ في التأييد الدولي الذي حظيت به إسرائيل منذ السابع من أكتوبر، في حين تتداول الأوساط السياسية المزيد من الدول التي تعتزم السير على خطى إسبانيا وإيرلندا.