بعد أحداث "دير حافر".. بوادر تصعيد تلوح في ريف حلب (فيديو)

تلوح في الأفق بوادر تصعيد في ريف حلب بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها "دير حافر", وسط تقارير عن تحشيد عسكري خلال الساعات الأخيرة.

وأفادت مصادر سورية بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أرسلت تعزيزات، خلال الساعات الأخيرة من ليل الأحد، في "دير حافر" شرقي حلب.

واتهمت السلطات السورية "قسد" بقصف مناطق خاضعة لسيطرتها بالصواريخ، دون وضوح الأسباب.

وردت وزارة الدفاع السورية على اتهامات من "قسد" بشأن الأحداث الأخيرة بالقول إن "الجهة التي قصفت القرية هي قوات قسد نفسها، في محاولة منها لتوجيه الاتهام زورًا إلى الجيش العربي السوري".

وأشارت إلى أن "قسد استهدفت قرى تل ماعز، علصة، الكيارية، في ريف حلب الشرقي بقذائف الهاون، وقصفت بصواريخ الراجمات قرية أم تينة الواقعة تحت سيطرتها دون معرفة سبب ذلك".

من جهتهم، قال ناشطون إن راجمات الصواريخ التابعة لقوات "قسد" قصفت عدة مناطق في ريف حلب، مستنكرين وضع تلك الراجمات وسط المناطق السكنية وهو ما يعرض المدنيين للخطر المؤكد، في الوقت الذي تزعم فيه قتل القوات الحكومية للمدنيين.

وكانت "قسد" قد اتهمت من وصفتهم بأنه "مسلحو حكومة دمشق" بارتكاب مجزرة بحق المدنيين في ريف "دير حافر" شرقي حلب، مشيرة إلى أن "الهجمات بدأت بالطائرات المسيّرة أعقبها قصف مدفعي مكثف عند الساعة السابعة مساءً، مستهدفاً منازل الأهالي بشكل مباشر".