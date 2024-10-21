حزب الله يقصف موقع "2222" الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الاثنين، استهداف موقع "2222" الإسرائيلي في جبل الشيخ بصواريخ. وذكر الحزب في بيان أن "موقع (2222) في جبل الشيخ تم استهدافه بعد ظهر يوم الاثنين بصلية صاروخية".

وأفاد حزب الله، في بيانات سابقة، بأنه نفذ عدة هجمات، إذ استهدف قوات إسرائيلية في أطراف بلدة مركبا الجنوبية ثلاث مرات خلال اليوم نفسه، بما في ذلك خلال محاولة إجلاء الجنود الإسرائيليين من المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الصواريخ ثكنة كيلع ومستوطنة معالوت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قصف مقاتلو حزب الله جنودًا إسرائيليين بقذائف المدفعية عند عبارة بلدة كفركلا الجنوبية، واستهدفوا مواقع عسكرية عند مثلث رب ثلاثين – عديسة – مركبا بالصواريخ، بالإضافة إلى معسكر "الـ100" شمال إيليت هشاحر ومستوطنة كرمئيل.

يأتي هذا التصعيد وسط استمرار العملية البرية الإسرائيلية التي بدأت مطلع أكتوبر جنوب لبنان، إذ يسعى الجيش الإسرائيلي إلى استهداف مواقع حزب الله ودفع عناصره بعيدًا عن الحدود الشمالية لإسرائيل.

وتهدف هذه العملية، بحسب القيادات الإسرائيلية، إلى تمهيد الطريق لعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، التي غادروها بسبب هجمات حزب الله دعماً لقطاع غزة في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس، التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر قبل عام.