الجيش السوداني والدعم السريع يتبادلان الاتهامات بشأن حريق في مصفاة للنفط

وحمّل البيان قوات الدعم السريع التبعات المدمرة، التي يمكن أن تنشأ جراء ما وصفه بـ"التصرف الهمجي"، الذي يمكن أن يعرض حياة سكان المنطقة والمنشأة الحيوية للخطر الشديد، ويفقد البلاد أهم مقدراتها الوطنية.

من جهتها، أكدت قوات الدعم السريع، في بيان، أن الحريق نتيجة قصف طيران الجيش لمصفاة الخرطوم للبترول، مؤكدًا تسببه في تدمير المستودعات الرئيسية.