حماس وخطابات تحريض الشارع العربي.. هل تحاول الحركة إنقاذ مستقبلها السياسي؟

أثارت خطابات التحريض التي أطلقتها حركة حماس للشارع العربي من أجل الخروج بمسيرات دعم لها وللفصائل في غزة، التساؤلات حول السبب الذي دفع الحركة لذلك، وعلاقة ذلك بمساعيها لإنقاذ مستقبلها السياسي.

ودعت حماس، أول أمس الخميس، الشارع العربي للاحتشاد أمام السفارات الأمريكية والإسرائيلية، وتحويل الجمعة الأخيرة من شهر رمضان لـ"جمعة غضب"، مبينة أن "ذلك من أجل المطالبة بوقف الحرب في قطاع غزة".

مأزق سياسي

ويرى المحلل السياسي، يونس الزريعي، أن "دعوات حماس للشارع العربي تأتي في إطار محاولة الحركة الخروج من المأزق الذي وقعت فيه إثر أحداث السابع من أكتوبر الماضي، ومخاوف قياداتها على مستقبل الحركة السياسي".

وأوضح الزريعي، لـ"إرم نيوز"، أن "تلك الدعوات محاولة من حماس لتصدير أزماتها الداخلية، والرفض العربي والفلسطيني الواسع لاستمرار حكمها لغزة، ولتخفيف الضغوط التي تُمارس عليها للتنازل عن حكم القطاع".

وأضاف: "مثل هذه الدعوات التحريضية تأتي من أجل ضمان بقاء حماس في المشهد السياسي، ومحاولة من الحركة لإيصال رسالة للعالم أنها تتمتع بحضور عربي وإقليمي"، لافتاً إلى أن مثل هذا المخطط لا يمكن أن يكتب له النجاح.

وتابع: "حماس تدرك جيداً أن مستقبلها السياسي على المحك، وأن هناك رفضاً فلسطينياً وعربياً ودولياً لاستمرار سيطرتها على القطاع، وبالتالي فإن الورقة الوحيدة التي تعول عليها الحركة هي تحرك الشعوب العربية".

الحركة تريد إدخال العالم العربي في حالة من الفوضى وفقاً للزريعي، بما يضمن لها الضغط على الإقليم والمجتمع الدولي للتوصل لاتفاق يُبقي لها على حكم قطاع غزة"، مبيناً أن حماس ترفض التنازل عن حكم القطاع مهما كان ثمن ذلك.