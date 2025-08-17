مصر تجدد رفضها مخططات تهجير الفلسطينيين

أعربت مصر اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء ما تردد مؤخرًا بشأن وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أراضيها.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أن "هذه الخطط تمثل سياسة مرفوضة تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من أصحابها وطمس القضية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن "اتصالاتها مع الدول التي أشيع عن موافقتها على استقبال الفلسطينيين، أكدت رفضها لتلك المخططات المستهجنة".

وجددت موقفها الرافض لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين.

ووفق البيان، فإن القاهرة لن تسمح بمثل هذا المخطط، باعتباره "ظلمًا تاريخيًا"، محذرة من أنه سيؤدي حتمًا إلى تصفية القضية الفلسطينية.