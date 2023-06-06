تصاعد القتال في السودان ولا نهاية بالأفق

ساهمت الاشتباكات التي اندلعت بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الثلاثاء، بتفاقم الأوضاع المأساوية لسكانها الذين يعانون نقصًا حادًا في الغذاء والدواء، فيما لا يبدو حل الأزمة قريبًا.

وذكرت "رويترز"، أن العاصمة الخرطوم شهدت، اليوم، اشتباكات برية وجوية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، الذي يبدو أنه يفضل الضربات الجوية على القتال على الأرض.

وتسبب النزاع بين الطرفين المتحاربين إلى مقتل المئات من المدنيين وفرار 400 ألف خارج الحدود، فيما نزح أكثر من 1.2 مليون خارج العاصمة ومناطق أخرى من البلاد.

وأفضت محادثات جرت بين الطرفين بوساطة سعودية أمريكية في مدينة جدة إلى وقف لإطلاق النار؛ بهدف تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أن الطرفين لم يلتزما.