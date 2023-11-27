الأمم المتحدة تسلم أكبر شحنة مساعدات للفلسطينيين في شمال غزة
أوصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية 100 شاحنة مساعدات دخلت عبر معبر رفح البري لمدينة غزة وشمال القطاع، يوم الأحد.
وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس، لـ"إرم نيوز"، إنها تواصل جهودها في إغاثة المتضررين من الحرب والنازحين.
وأضاف: "في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية أوصل الهلال الأحمر الشاحنات المئة لمدينة غزة وشمالها"، مشيراً إلى أن تلك الشاحنات مرت عبر الحاجز الإسرائيلي جنوب غزة.
وأوضح النمس أن "شاحنات المساعدات دخلت على دفعتين، حيث كانت الدفعة الأولى خلال ساعات النهار، وكانت الدفعة الثانية في ساعات المساء"، مؤكداً استمرار عمل الهلال الأحمر بتقديم الخدمات للمتضررين من الحرب الإسرائيلية بغزة.
وأضاف النمس: "الشاحنات تحمل مواد غذائية ومياه شرب ومستلزمات طبية، وسيتم توزيعها من خلال موظفي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر"، مشدداً على ضرورة إرسال المزيد من الشاحنات الإغاثية لغزة وشمالها.
وذكر أن "المساعدات التي تم إيصالها لمختلف مناطق قطاع غزة غير كافية لإغاثة المتضررين من الحرب الإسرائيلية"، مؤكداً أن القطاع بحاجة لإدخال المزيد من المساعدات من أجل إنقاذ الوضع المتهالك فيه.
وبحسب النمس، فإن "الهلال الأحمر يواصل جهوده من أجل إعادة مستشفى القدس التابع له والمتواجد بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة للخدمة الطبية"، لافتاً إلى أن ذلك مرهون بموافقة الجيش الإسرائيلي.
وأمس السبت، أرجأت حركة حماس تسليم الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين في إطار الهدنة الإنسانية مع إسرائيل، وذلك بسبب تلكؤ تل أبيب في إدخال شاحنات المساعدات لغزة وشمالها، الأمر الذي كاد يؤدي لانهيار الهدنة.