الأمم المتحدة تسلم أكبر شحنة مساعدات للفلسطينيين في شمال غزة

أوصلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية 100 شاحنة مساعدات دخلت عبر معبر رفح البري لمدينة غزة وشمال القطاع، يوم الأحد.

وقال الناطق باسم الجمعية، رائد النمس، لـ"إرم نيوز"، إنها تواصل جهودها في إغاثة المتضررين من الحرب والنازحين.

وأضاف: "في اليوم الثالث للهدنة الإنسانية أوصل الهلال الأحمر الشاحنات المئة لمدينة غزة وشمالها"، مشيراً إلى أن تلك الشاحنات مرت عبر الحاجز الإسرائيلي جنوب غزة.

وأوضح النمس أن "شاحنات المساعدات دخلت على دفعتين، حيث كانت الدفعة الأولى خلال ساعات النهار، وكانت الدفعة الثانية في ساعات المساء"، مؤكداً استمرار عمل الهلال الأحمر بتقديم الخدمات للمتضررين من الحرب الإسرائيلية بغزة.

وأضاف النمس: "الشاحنات تحمل مواد غذائية ومياه شرب ومستلزمات طبية، وسيتم توزيعها من خلال موظفي ومتطوعي جمعية الهلال الأحمر"، مشدداً على ضرورة إرسال المزيد من الشاحنات الإغاثية لغزة وشمالها.