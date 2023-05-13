مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وشبان مقدسيين في العيسوية

وأغلق الشبان الطريق الرئيسة للبلدة بالحجارة الكبيرة، وقاموا بإشعال الإطارات، ورفعوا العلم الفلسطيني، وهتفوا للفصائل الفلسطينية في غزة.

واستدعى الجيش الإسرائيلي سيارة المياه العادمة المخلوطة بمواد كيمائية، حيث أفرغت حمولتها على الطرق، والسيارات المتوقفة، وأمام المحال التجارية.

يشار إلى أن البلدات العربية في شرق القدس تشهد، ليلًا، مواجهات شبه يومية، ومنها ما يستمر حتى الصباح.