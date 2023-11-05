تقرير: قصف إسرائيل لمخيمات اللاجئين قد يكون نقطة تحول في مواقف حلفائها

اعتبر تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر"، أن قصف إسرائيل المتكرر لمخيمات قطاع غزة وتحديدًا مخيم جباليا، قد يشكل نقطة تحوّل في علاقة تل أبيب مع حلفائها، وخصوصًا الولايات المتحدة.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن "إسرائيل تُصر على أنها لا تستهدف الأبرياء، ولكن ليس هناك شك في أنها تقتلهم".

وقال إن "الأمر كان مزعجًا للبيت الأبيض وللرئيس الأمريكي جو بايدن تحديدًا الذي لم يعجبه قصف إسرائيل لمخيم جباليا وما خلفه من ضحايا"، بحسب مسؤول تحدث لشبكة "سي إن إن".

وتابع التقرير، أن "التحذيرات الأمريكية لإسرائيل، بعد 4 أسابيع من القصف، تحولت الآن إلى توبيخ".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن "إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين".

وبينما لا يزال بلينكن يدافع عن "حق إسرائيل" في الدفاع عن نفسها، قال إن "هذا الحق لا يعني أن أي شيء يفعله الجيش الإسرائيلي مقبول".