هل اغتيال السنوار هدف إسرائيل الرئيس من اجتياح خانيونس؟

تباينت آراء محللين سياسيين، فيما يتعلق بأن يكون هدف الجيش الإسرائيلي الأساسي من اجتياح مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، استهداف رئيس حركة حماس بالقطاع يحيى السنوار، وهي المدينة التي تعتبر مسقط رأسه.

ووسعت إسرائيل عمليتها العسكرية البرية في القطاع عبر اجتياح شمال خانيونس متقدمة ببطء نحو قلب المدينة، فيما سبق ذلك تأكيد المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية انتقال قيادة حماس بمن فيهم السنوار للمدينة.

ومنذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر تعتبر إسرائيل اغتيال السنوار هدفًا رئيسًا لها، خاصة وأن المؤسسات الأمنية والعسكرية تعتبره المسؤول الأول في قطاع غزة، وعن الأحداث التي أدت لاندلاع الحرب.

هدف إستراتيجي

ويرى المحلل السياسي، طلال عوكل، أن "إسرائيل تعتبر اغتيال السنوار هدفًا إستراتيجيًّا بالنسبة لها، وأن ذلك يمكن أن يؤدي لتغيير مسار الحرب بالقطاع ويقربها من النهاية"، مشيرًا إلى أن أحد أهداف اجتياح خانيونس الوصول للسنوار.

وأوضح عوكل، لـ"إرم نيوز"، أن "المؤسسات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية ومنذ بداية الحرب لم توقف للحظة عمليات البحث عن السنوار باعتباره هدفا للاغتيال، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شخصيًّا مهتم بذلك".

وأشار إلى أن "وصول الجيش الإسرائيلي لقلب غزة وعدم نجاحه باعتقال أو اغتيال أي من قادة حماس كسر صورة الانتصار التي سعى لتحقيقها"، لافتًا إلى أن عدم العثور على أي من القيادات بغزة دفعه للتفكير باجتياح خانيونس.

وأضاف: "العملية البرية بخانيونس بتقديري في إطار المخطط المتعلق بالوصول لقادة حماس ومحاولة اعتقال أو اغتيال رأس الهرم بالحركة وجناحها المسلح، وللبحث عن المطلوب الأبرز لإسرائيل محمد الضيف القائد العام للقسام".

وبين عوكل، أن "اغتيال السنوار سيحقق لإسرائيل صورة النصر الكاملة، وسيعيد لنتنياهو شعبيته السياسية، وبالتالي فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي لن يتخلى عن هذا الهدف وسيعمل قدر الإمكان على تحقيقه وإطالة أمد الحرب".

وتابع: "لا يمكن استبعاد وصول الجيش الإسرائيلي للسنوار على الرغم من التدابير الأمنية العالية التي تتخذها حماس، ولكن هذا الهدف لا يمكن النظر عليه على أنه سهل التحقيق، واغتياله قد يكون بحاجة لتنسيق مع الولايات المتحدة".

قرار منفصل

في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية، أحمد رفيق عوض، أن "اغتيال السنوار لا يمكن أن يكون مرتبطاً بتوسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية والتقدم البري نحو خانيونس"، لافتاً إلى أن ذلك أمر تسعى إليه تل أبيب منذ بداية الحرب.

وقال عوض، لـ"إرم نيوز": "لا أعتقد أن اجتياح خانيونس له علاقة بالوصول إلى السنوار، خاصة وأن لا أحد يعرف مكانه، وإسرائيل لم تنجح بالوصول لأحد خلال اجتياحها لمدينة غزة والتحرك فيها بحرية كاملة".

وأضاف: "مجرد القول الإسرائيلي بأن قيادة حماس في خانيونس مثل القول بأنها تحت مجمع الشفاء الطبي، وهذا ما لم تنجح إسرائيل في إثباته"، متابعاً: "إسرائيل تريد تدمير قطاع غزة بالكامل ولكي يصبح عمليًّا غير قابل للحياة".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي يدفع المواطنين للهجرة بشكل طوعي أو قسري، وإضعاف حماس وتحطيم بنيتها القانونية والسلطوية وإعادة احتلال القطاع بشكل أو بآخر".

وأردف: "إسرائيل تدرك أنه لو تم اغتيال السنوار فحماس ستبقى لأنها لم تسقط باغتيال أحد".

واستدرك بالقول: "لكن إذا اغتالوا السنوار سيكون بالنسبة لإسرائيل إنجازاً كبيراً وصيداً ثميناً، وسيبدأ قادتها السياسيون والعسكريون في مفاوضات إنهاء الحرب والوصول إلى تهدئة شاملة في قطاع غزة"، وفق تقديره.

واستكمل: "اغتيال السنوار من الممكن أن يكون عاملاً مساهماً بوقف الحرب الإسرائيلية ورفع القادة العسكريين والسياسيين لصورة النصر التي يسعون إليها، ويمكن حينها الحديث عن وقف الحرب والتسويات السياسية والأمنية".

وختم بالقول: "بتقديري الهجوم على خانيونس سيكون صعباً للغاية، وسيؤدي إلى خسائر كبيرة جدًّا في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"، مشددًا على أن الموقف الأمريكي سيكون العامل الحاسم في وقف الحرب بغزة.