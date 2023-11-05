بلينكن يصل بغداد لبحث حرب غزة والقواعد الأمريكية في العراق

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية، وعقد فور وصوله اجتماعاً مغلقا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت مصادر حكومية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة، خشية من تصعيد الأعمال العسكرية من قبل الفصائل المسلحة، وعقد فور وصوله اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضافت أن "بلينكن سيبحث مع السوداني تطورات وتداعيات حرب غزة وتأثيرها على المنطقة، والتصعيد العسكري من قبل الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران ضد المصالح والأهداف الأمريكية في العراق، وتأثير ذلك على علاقات واشنطن وبغداد، والتأكيد على أن الرد الأمريكي سيكون حاضرا إذا ما صعدت الفصائل من عملياتها، أو كانت هناك خسائر بشرية أو مادية لدى الجانب الأمريكي".