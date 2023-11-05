بلينكن يصل بغداد لبحث حرب غزة والقواعد الأمريكية في العراق
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية، وعقد فور وصوله اجتماعاً مغلقا مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وقالت مصادر حكومية عراقية، لـ"إرم نيوز"، إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصل بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة، خشية من تصعيد الأعمال العسكرية من قبل الفصائل المسلحة، وعقد فور وصوله اجتماعاً مغلقاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضافت أن "بلينكن سيبحث مع السوداني تطورات وتداعيات حرب غزة وتأثيرها على المنطقة، والتصعيد العسكري من قبل الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران ضد المصالح والأهداف الأمريكية في العراق، وتأثير ذلك على علاقات واشنطن وبغداد، والتأكيد على أن الرد الأمريكي سيكون حاضرا إذا ما صعدت الفصائل من عملياتها، أو كانت هناك خسائر بشرية أو مادية لدى الجانب الأمريكي".
ويجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، زيارة رسمية إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ لبحث تصعيد الفصائل المسلحة العراقية الموالية لإيران ضد القوات الأمريكية، بحسب مصادر لـ"إرم نيوز".
ولوحت ما تُسمى "المقاومة الإسلامية في العراق" بالبدء بمرحلة جديدة في مواجهة الأمريكان، نصرة لفلسطين، مؤكدة أن المرحلة ستكون الأوسع على قواعدهم في المنطقة.
وتتعرض القوات الأمريكية في القواعد العسكرية العراقية، في عين الأسد بمحافظة الأنبار، وقاعدة فيكتوريا في مطار بغداد الدولي، وقاعدة حرير في أربيل، لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، منذ أيام، أسفرت عن تسجيل إصابات طفيفة بين القوات الأمريكية، بحسب بيانات رسمية للبنتاغون.