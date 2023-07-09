اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" جنوب الخرطوم

اشتدت سخونة المعارك الضارية بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، اليوم الأحد، التي استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة في منطقة "الكلاكلة" جنوبي الخرطوم.

وأكد الجيش السوداني أن سلاح المدرعات بات على أهبة الاستعداد من أجل تحرير منطقة الخرطوم، ونشر مقطعاً مرئياً يُظهر عدداً من الدبابات والآليات التي تضم عشرات الجنود.

وكانت القوات المسلحة السودانية قد أعلنت عبر صفحتها في فيسبوك أن "قوات العمل الخاص تنفذ عملية نوعية في أم درمان أسفرت عن مقتل عدد من المتمردين وتدمير آليات قتالية".

وبحسب البيان العسكري، فقد أسفرت تلك العمليات عن مقتل 20 مسلحاً من عناصر "الدعم السريع"، إلى جانب الاستيلاء على كميات من العتاد وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

تزامن ذلك مع تصريحات لوزير خارجية السودان قال فيها إن قوات الدعم السريع لم تلتزم باتفاقيات منبر جدة.

وأضاف أن المبعوث الأممي ابتعد عن مهامه وتسبب في تعقيد العملية السياسية.