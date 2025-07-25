الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول "شؤون الأفراد" في قطاع بنت جبيل التابع لحزب الله

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العالم العربي

إيطاليا: لم يعد بإمكاننا قبول المجازر والمجاعة في غزة

إيطاليا: لم يعد بإمكاننا قبول المجازر والمجاعة في غزة
غزيون يحاولون الحصول على الطعام وسط مجاعة في القطاعالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
25 يوليو 2025، 2:21 م

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، اليوم الجمعة أن المجازر والمجاعة في قطاع غزة، لا يمكن قبولها، إلا أنه رفض في الوقت نفسه الاعتراف بدولة فلسطين في هذه المرحلة، كما ستفعل فرنسا.

وأوضح تاياني أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتم في الوقت نفسه الذي يعترفون فيه بدولة إسرائيل"، مثيرا انتقادات من المعارضة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة، بعد تحذيرات من ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة تفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية في القطاع المحاصر.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلًا".

 

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