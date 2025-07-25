إيطاليا: لم يعد بإمكاننا قبول المجازر والمجاعة في غزة

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، اليوم الجمعة أن المجازر والمجاعة في قطاع غزة، لا يمكن قبولها، إلا أنه رفض في الوقت نفسه الاعتراف بدولة فلسطين في هذه المرحلة، كما ستفعل فرنسا.

وأوضح تاياني أن "الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتم في الوقت نفسه الذي يعترفون فيه بدولة إسرائيل"، مثيرا انتقادات من المعارضة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة، بعد تحذيرات من ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة تفاقم أزمة المجاعة وسوء التغذية في القطاع المحاصر.

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وقالت الوزارة في بيان لها: "سجّلت مستشفيات قطاع غزة 9 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "ارتفع بذلك العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلًا".