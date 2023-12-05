الجيش الإسرائيلي يعلن تطويق خان يونس
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تطوّق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مع انتقال الحرب إلى مرحلة جديدة بعد توقف دام 7 أيام للسماح بعودة بعض الرهائن.
وقال هاليفي: "بعد مرور 60 يومًا على بدء الحرب، تطوّق قواتنا، الآن، منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة".
وأضاف: "قمنا بتأمين العديد من معاقل حماس شمال قطاع غزة، والآن، نستهدف معاقلها في الجنوب".
ووسّع الجيش الإسرائيلي الذي يشنّ، منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول، هجومًا بريًا في شمال القطاع المحاصر، نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمّته مع نشر دبابات قرب خان يونس التي أصبحت بؤرة التوترات الجديدة، وذلك بعد قرابة شهرين من بدء الحرب.
ومنذ استئناف القتال، في 1 ديسمبر/كانون الأول، بعد هدنة استمرت 7 أيام، يقصف الجيش الإسرائيلي جنوب القطاع ما تسبب بسقوط العديد من القتلى والجرحى في هذه المنطقة التي لجأ إليها مئات الآلاف من المدنيين منذ بداية الحرب حيث يعيشون في ملاجئ مؤقتة.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15899 قتيلاً، 70% منهم نساء وأطفال ومراهقون، جراء القصف الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون قضوا بغالبيتهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.