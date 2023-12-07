إغراق أنفاق غزة.. هل الخطة الإسرائيلية قابلة للتنفيذ؟

أعلنت إسرائيل، مؤخرًا، عن سعيها إلى غمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة بمياه البحر لدفع مقاتلي الحركة للخروج منها، ففي منتصف نوفمبر الماضي، أكمل الجيش الإسرائيلي تركيب 5 مضخات على بُعد أكثر من كيلومتر شمال مخيم الشاطئ للاجئين، بغية نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة وإغراق الأنفاق في غضون أسابيع، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وبحسب تقرير للصحيفة، تبدو الأنفاق الهدف الرئيسَ لإسرائيل بعد مرحلة الهدنة، لأنها تُعد وسيلة صمود لقادة حماس الذين يختبؤون في دهاليزها، ما يطرح العديد من التساؤلات بشأن مدى واقعية هذا السيناريو.

في هذا الإطار، قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أحمد ماهر، إن "استهداف الأنفاق والقضاء عليها لا يبدو هدفًا واقعيًّا في ظل العديد من المعطيات، أبرزها الطبيعة الهندسية للأنفاق، واتصالها بالقطاع، فاستهدافها لن يؤدي إلى تدميرها كاملةً، ولكن قد يتسبب بتلف أجزاء منها".

ووفق تقارير إعلامية أمريكية، يمكن أن يُشكّل تنفيذ هذه الخطة تحولًا كبيرًا في النهج الذي تتبعه إسرائيل لتدمير حماس، فهذه الخطة من شأنها تعطيل عمليات الجماعة المسلحة بنحو فعّال، لكن التأثير البيئي والإنساني المحتمل يُثير مخاوف جدية.

ومن المخاوف التي ذكرتها الصحيفة الأمريكية، هي الأضرار المحتملة التي قد تلحق بطبقة المياه الجوفية والتربة في قطاع غزة بعد تسرب مياه البحر والمواد الخطرة الموجودة في الأنفاق إليها.

ووفقًا لبحث أجرته منظمة حقوق الإنسان "بتسيلم" وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، العام 2020، فإن المصدر الطبيعي الوحيد للمياه في القطاع هو حوض المياه الجوفية، ورغم تلوث هذا الحوض، يستعمله المواطن الفلسطيني للشرب.